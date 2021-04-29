На Луганщині зловмисники хотіли отруїти українських військовослужбовців [ Редактировать ]
Отруїти військових хлором планували терористи на Луганщині. Група зловмисників мала намір розпилити отруйну речовину в приміщеннях одного з об'єктів інженерної інфраструктури Луганської області, де тимчасово перебували бійці. Скоєнню злочину вдалося запобігти, військовослужбовці Збройних сил не постраждали.
по теме
Каже - армія має бути готова до будь-яких сценаріїв. Президент оглянув бліндаж, окопи та відвідав базовий табір поблизу села Чаплинка
Боєприпаси зі складу в Чехії російські спецслужби планували підірвати пізніше в Болгарії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії. За інформацією слідства, арсенал придбав болгарський торгівець зброєю Еміліан Гебрев
Колишній держсекретар США Майк Помпео потрапив у скандал. Прокуратура стверджує, що той незаконно використав гроші платників податків
Провокації на фронті не припиняються ані на день. Сьогодні ворог обстрілював наших військових поблизу Новозванівки на Луганщині та біля окупованої Горлівки
Сьогодні на фронті загинув армієць, а неподалік Зайцевого противник відкрив вогонь з підствольних гранатометів