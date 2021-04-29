Побачити на власні очі сходження Благодатного Вогню цьогоріч зможуть 2,5 тисячі вірян. Церемонія відбудеться в Єрусалимі 1 травня. Як і торік, тут дотримуватимуть усіх необхідних карантинних обмежень. Таке заявили в МЗС країни. До Храму Гробу Господнього впустять членів делегацій із 11 країн, зокрема й України.

Церемонія розпочнеться пів на десяту ранку за ізраїльським часом і триватиме приблизно 5 годин. Згодом вогонь передадуть представникам іноземних делегацій, які повезуть його до своїх країн з аеропорту імені Бен-Гуріона.