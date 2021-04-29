Надати Україні план дій для членства в НАТО та підготувати дієві санкції проти Росії - з таким закликом до лідерів країн ЄС виступив Євро-парламент. Дебати щодо останніх дій Москви депутати провели напередодні у Брюсселі. Сьогодні мають проголосувати відповідну резолюцію. Чого очікувати - розкаже Олена Абрамович.

Стосунки Росії та Євросоюзу сягнули дуже низького рівня. Проте не можна гарантувати, що вони не погіршаться ще більше. Такими ремарками відкрив дебати у Європарламенті високий представник ЄС з питань безпеки Жозеп Боррель. Півтора місяці тому він невдало з'їздив до Москви - порозуміння там не знайшов. І зараз намагається висловлюватися жорсткіше.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань безпеки та розширення:

Росія має припинити провокації та співпрацювати в напрямку деескалації, замість того щоб намагатися заховатися за образом "нейтрального модератора". Це те, що РФ робить зараз - буцімто вона взагалі не має стосунку до конфлікту в Україні і вдає наче просто намагається залишатися посередником у зовнішній проблемі, у яку вона не втручається. Ці прикидання мають бути відкинуті.

Боррель заявив, якщо Росія перетне "червоні лінії", Євросоюз повинен бути готовим знайти відповідь. Якими саме є ці "червоні лінії" і яку відповідь слід готувати - він не уточнив. Проте євродепутати дійшли з цього питання чіткої позиції. Те, що відбувалось навколо кордонів України останніми тижнями, уже перебір, вважають вони.

Віола фон Крамон, євродепутатка від Німеччини:

В нещодавньому зверненні до народу президент Путін поскаржився, що деякі країни, часто без причини, прискіпуються до Росії. Ці безсоромні цинічні скарги Кремля прозвучали саме тоді, коли 150 тисяч російських солдат було мобілізовано на кордонах України та в анексованому Криму. Коли конвої російської військової техніки поспішали в український регіон Донбас.

Міхаель Галлер, німецький євродепутат:

Такого не було 1939. Мова йде не лише про танки та війська, а про все, що треба для вторгнення. Усе, включаючи ракетні установки. Хтось може сказати, що не варто спекулювати щодо намірів Росії і чи справді вона намагатиметься встановити сухопутний кордон з Кримом. Але наявних загроз достатньо для підготовки санкцій. Це не означає, що ми маємо їх уже зараз ухвалити. Але ми повинні дати чітко зрозуміти, що станеться у разі атаки.

Лідери країн Євросоюзу уже зараз мають сісти і підготувати секторальні санкції проти Росії. Таку позицію оголосила найбільша політсила ЄС - Європейська народна партія. Нові обмеження повинні стати дійсно болючими. Це може бути зупинка газогону в обхід України "Північний потік 2". І відключення Росії від міжнародної банківської системи Swift.

Яцек Саріуш-Вольський, євродепутат від Польщі:

Скільки ще нападів, заморожених конфліктів, вбивств та отруєнь нам потрібно, щоб прокинутись? ЄС може зупинити російську агресію - серйозними санкціями, такими як відключення Росії від фінансової системи Swift. Не вистачає лише політичної волі. Обмежуючись просто вербальними нападами, які тільки втішають Кремль і посилюють його в очах свого електорату, ми, фактично, є "паперовим тигром".

Відключення від Swift дійсно дієвий інструмент. Такі санкції кілька років тому зробили нищівний удар по економіці Ірану. Тож ця загроза могла б стримати Москву. Ще один крок, до якого закликала низка євродепутатів - це надати Україні план дій для членства в НАТО.

Країни-члени мають уже зараз продемонструвати свою готовність, наполягають вони. Відповідну резолюцію Європарламент може проголосувати у четвер. Та вона має лише рекомендаційний характер. Чи готувати нові санкції - рішення за очільниками країн Євросоюзу.