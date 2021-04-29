Житель Кіровоградщини продавав порох через інтернет [ Редактировать ]
Мешканець Кіровоградщини збував через інтернет порох на мільйони гривень. Партії вибухівки іноземного виробництва ділок постачав у різні регіони країни.
Замовників шукав на спеціалізованих інтернет-платформах, а товар переправляв поштою. Отримані від продажу кошти надходили на банківську картку. Наразі зловмисникові обирають запобіжний захід.
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