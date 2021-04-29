На Луганщині працівники СБУ виявили схрони боєприпасів [ Редактировать ]
Схрони боєприпасів виявила СБУ на Луганщині. Обидві схованки закладено ще 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО.
Серед вилученого - два десятки артилерійських і танкових снарядів, гранати і тисячі набоїв до різних видів зброї.
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