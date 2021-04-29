Компанія "Пфайзер" анонсувала появу пігулок від COVID-19 [ Редактировать ]
В американській компанії "Пфайзер" анонсували появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року. За словами генерального директора, нині науковці працюють над експериментальним препаратом двох видів - ін'єкційним та пероральним.
Виготовляють його за аналогією ліків проти ВІЛ та гепатиту C. Винахід почали тестувати у березні. Прогнозують, що препарат можна буде приймати в домашніх умовах. Тепер у "Пфайзер" виготовляють вакцину від COVID-19 новітнього типу.
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