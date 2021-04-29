В американській компанії "Пфайзер" анонсували появу пігулок від коронавірусу до кінця 2021 року. За словами генерального директора, нині науковці працюють над експериментальним препаратом двох видів - ін'єкційним та пероральним.

Виготовляють його за аналогією ліків проти ВІЛ та гепатиту C. Винахід почали тестувати у березні. Прогнозують, що препарат можна буде приймати в домашніх умовах. Тепер у "Пфайзер" виготовляють вакцину від COVID-19 новітнього типу.