Польща планує доправити в Україну сироватку "AstraZeneca" [ Редактировать ]
Польща планує доправити мільйон 200 тисяч доз вакцини "AstraZeneca" в Україну у травні-червні. Про це повідомляє "Укрінформ".
Конкретні дати залежать від поставок препарату власне до Польщі. У Варшаві також не відкидають можливості допомоги в майбутньому у процесі імунізації населення. Поки Україна отримала кількасот тисяч доз "АстраЗенеки" за приватним контрактом та в рамках глобальної програми "КОВАКС".
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У Варшаві також не відкидають можливості допомоги в майбутньому у процесі імунізації населення. Поки Україна отримала кількасот тисяч доз АстраЗенеки за приватним контрактом та в рамках глобальної програми "КОВАКС"
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