Польща планує доправити мільйон 200 тисяч доз вакцини "AstraZeneca" в Україну у травні-червні. Про це повідомляє "Укрінформ".

Конкретні дати залежать від поставок препарату власне до Польщі. У Варшаві також не відкидають можливості допомоги в майбутньому у процесі імунізації населення. Поки Україна отримала кількасот тисяч доз "АстраЗенеки" за приватним контрактом та в рамках глобальної програми "КОВАКС".