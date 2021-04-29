У Михаила Ефремова появился родной сын и дал интервью [ Редактировать ]
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20-летняя дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария недавно попросила называть себя Сергеем и заявила, что находится на пороге трансгендерного перехода, который продлится еще пять лет. Девушка признается, что ей становится неприятно, когда к ней обращаются как девушке. Она считает себя небинарным человеком, то есть тем, кто не относит себя ни к одному из полов.
Дочь Михаила Ефремовав интервью "СтарХит" решила рассказать, что толкнуло ее столь радикальные перемены в жизни.
Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом — и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах и каждый раз поспорить с человеком на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится! И вам придется с осознанием этого жить. Не наиграюсь.
Полный "переход" наследница известной актерской фамилии планирует сделать в 25 лет. При этом хирургическую операцию "Сергей" делать не планирует - только смену документов и согласование всех формальностей с государством.
В данный момент операции без потери чувствительности и функциональности половых органов не проводятся. Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии. Если говорить про мою нижнюю операцию, то не планирую ее делать, потому что опасаюсь второго пубертата и изменений, которые могут произойти.
Напомним, что ранее Анна-Мария Ефремова просила называть его/ее Айэм Тиллмари, а позднее - Сергеем. Странности в своем поведении дочь осужденного артиста объясняет тяжелым детством. Мать бывшей Анны Марии - Ксения Качалина - страдает от алкогольной зависимости и не раз подвергала дочь домашнему насилию.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии.
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