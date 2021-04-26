Михаил Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на 7 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб мужчина, дал первое интервью после суда, где рассказал о жизни в колонии. Пообщаться со звездой за решеткой удалось журналистам StarHit.
После этапирования из Москвы в колонию под Белгородом 57-летний актер находится в "режиме тишины". Связь с внешним миром он может поддерживать с помощью писем, созваниваться разрешено только с членами семьи. Актер признался, что самое сложное в заключении - это режим.
Колония - это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, - там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца.
Ефремов признался, что находится не в лучшей физической форме.
Психологически - со знаком плюс, физическое состояние - среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись.
Из доступных развлечений - чтение, переписка с поклонниками и занятия спортом.
Читаю всевозможные заумные книги, например, писателя Алексея Симонова... Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика - мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы.
Ефремов ушел от вопросов о семье и отношениях с супругой. Начавшийся судебной процесс над тремя свидетелями, которые утверждали под присягой, что за рулем автомобиля был не Ефремов, а другой человек, его не интересует, он за ним не следит.
Напомним, что вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.
В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.
— Вы выпили?— RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020
— Да…
Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT
Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.
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