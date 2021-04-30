У ВООЗ закликають не поспішати із скасуванням карантину [ Редактировать ]
У ВООЗ радять не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень. Представники організації кажуть, нинішні темпи вакцинації недостатні. А нові штами Ковіду поширюються швидше за звичайні.
Тож скасування карантинних обмежень може призвести до нового сплеску інфікувань - як в Індії. Там, нагадаю, вже тиждень щоденно фіксують понад 300 тисяч нових заражень.
У ВООЗ кажуть - усе через масові зібрання на свята, низький рівень вакцинації та заразніші штами. Допомогу Індії надсилають країни ЄС та США.
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