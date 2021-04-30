На Донбасі зафіксували сім порушень тиші за добу [ Редактировать ]
Сім порушень режиму тиші зафіксовано на Донбасі минулої доби. Бойовики з мінометів 120 калібру вдарили по оборонцях Опитного, а з 82-их мінометів по оборонцях Павлополя.
Неспокійно було і поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньоторецького. Там бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
по теме
Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні. А зараз тут ось така сумна картина. І днями ворог знову вдарив по цій території з мінометів
Селище Зайцеве. Фактично це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні
З гранатометів та великокаліберних кулеметів противник також атакував наші позиції біля Майорська і Талаківки. Напередодні бойовики дев'ять разів порушували режим тиші
Минулої доби бойовики шість разів порушували режим тиші. Поблизу Водяного та Гнутового ворог гатив із мінометів
Мінометним вогнем накрило наших бійців і неподалік Гнутового. А на підступах до Світлодарська бойовики вели вогонь із великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.