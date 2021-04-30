ойовики з мінометів 120 калібру вдарили по оборонцях Опитного

Сім порушень режиму тиші зафіксовано на Донбасі минулої доби. Бойовики з мінометів 120 калібру вдарили по оборонцях Опитного, а з 82-их мінометів по оборонцях Павлополя.

Неспокійно було і поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньоторецького. Там бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.