Сьогодні до України доправлять півмільйона доз китайської вакцини Coronavac. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом за контрактом заявлено майже два мільйони доз.

Безоплатні тести та скасування карантину після подорожей такі привілеї, на думку євродепутатів, має надавати "Зелений цифровий сертифікат". Європарламент представив свій концепт коронавірусної перепустки. Коли вона запрацює і в якому варіанті, розкаже Олена Абрамович.

"Зелений цифровий сертифікат", який у народі називають ковідним паспортом, наразі в Брюсселі питання номер один. До червня і літніх канікул залишився якийсь місяць, а євроінституції досі не узгодили, як саме має функціонувати цей документ. У Європарламенті його розглядають за терміновою процедурою.

Хуан Фернандо-Лопез Агілар, іспанський євродепутат, доповідач з теми "зелених сертифікатів":

Шенгенська зона, яка гарантує фундаментальне право громадян ЄС на вільне пересування, постала перед загрозою існування. Без вільного пересування немає і Євросоюзу. Не буде й економічного та соціального відновлення після тієї шкоди, яку спричинила пандемія.

Робота у політичних групах на цю тему просувається шаленими темпами, запевняють євродепутати. Тільки от в Єврокомісії, де, власне, імплементують у життя всі ухвалені парламентом ініціативи, не завжди погоджуються з реальністю висунутих ідей.

Софія ін'т Велд, євродепутатка від Нідерландів:

Найбільший камінь спотикання між Єврокомісією і Європарламентом - це додаткові національні обмеження. Парламент проти них. Бо навіщо тоді спільна європейська схема, якщо країни-члени зможуть будь-коли проігнорувати сертифікат і запровадити додаткові заходи.

Парламент наполягає - якщо вже ухвалювати єдиний для усіх "Зелений сертифікат", то ніхто не повинен потім вимагати від власників цих документів відсиджувати тижні карантину після подорожей. Ще одна вимога - вплинути на вартість тестів. Більшість країн наразі вимагають оплатити тестування, якщо поїздка не нагальна. У Бельгії, наприклад, такий тест коштує 50 євро.

Тінеке Стрік, євродепутатка від Нідерландів:

Країни-члени не мають права робити дискримінаційний поділ на вакцинованих і невакцинованих людей. Те ж саме стосується людей із негативним тестом, які одужують. Не має бути і дискримінації між багатими і не багатими людьми. Тому тести повинні бути безкоштовними та доступними для всіх.

У Єврокомісії нарікають: не мають аж такого впливу на уряди країн, як і на приватні фармкомпанії та ціну тестів. І закликали депутатів якомога швидше піти на компроміс.

Дідьє Рейндерс, єврокомісар з питань юстиції:

Якщо ми зможемо узгодити усе на політичному рівні, технічне рішення буде готове вчасно. Якщо ж цього не зробити, ми ризикуємо отримати безліч несумісних національних рішень. А ще є загроза розповсюдження підроблених документів, а разом з цим і поширення вірусу та недовіри громадян.

І поки у Брюсселі шукають компроміси, ряд країн уже пішов своїм шляхом у питанні "корона-перепусток". Свої зразки сертифікатів для реєстрації щеплень розробили Естонія, Литва, Греція, Іспанія, Німеччина та Франція.