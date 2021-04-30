Люди почали задихатися, а хто падав того просто затоптали

38 людей загинули, понад сотня травмувалися на релігійному святі на горі Мерон в Ізраїлі. Там зібралися десятки тисяч ортодоксів, аби вшанувати одного з засновників Каббали. Трагедія сталася через тисняву.

Люди почали задихатися, а хто падав - того просто затоптали. Влада дозволила зібратися десятьом тисячам паломників. Втім, їх було значно більше.

Віке Ізраель, свідок: