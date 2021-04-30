Шанувальники Каббали влаштували смертельну тисняву в Ізраїлі [ Редактировать ]
38 людей загинули, понад сотня травмувалися на релігійному святі на горі Мерон в Ізраїлі. Там зібралися десятки тисяч ортодоксів, аби вшанувати одного з засновників Каббали. Трагедія сталася через тисняву.
Люди почали задихатися, а хто падав - того просто затоптали. Влада дозволила зібратися десятьом тисячам паломників. Втім, їх було значно більше.
Віке Ізраель, свідок:
Я був всередині, було дуже багато людей - мабуть, до сімдесяти тисяч. Там зовсім не вистачало місця, не можна було поворухнутися. І люди почали падати на землю. Багато попадало.
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