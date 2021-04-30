Каталонская "Барселона" достигла со своим нападающим Лионелем Месси договоренности о снижении заработной платы и продления контракта в случае, если клуб во время летнего трансферного окна соберет команду, которая способна будет пробиться в Лигу чемпионов.

Соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи звездного нападающего с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Таким образом официальная зарплата форварда может сократиться на 50%.

Отмечается, что контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" заканчивается в конце сезона. В этом сезоне в испанской Ла Лиге аргентинец провел 30 матчей, забил 25 мячей и сделал 11 ассистов.

Читайте также, игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси за трехлетний период заработал для футбольного клуба 619 265 миллионов евро. Сам футболист в течении трех сезонов заработал 383,655 миллиона евро, таким образом, положительное сальдо составляет 235,61 миллиона евро.

Кроме того, аргентинский форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил рекорд по самому продолжительному числу сыгранных матчей за команду. Поединок Месси против "Реал Сосьедад" стал 768-м матчем в футболке каталонского клуба.

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