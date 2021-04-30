Корпорация Apple получила обвинение от Еврокомиссии за нарушение антимонопольных норм. Компания может понести наказание в виде штрафа, размером в 10% от годового дохода.

Система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ, а также ограничивает права пользователей без информирования их об альтернативах в стриминге.

Устанавливая строгие правила в магазине приложений, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию.

Читайте также, на корпорацию Apple подали судебный иск разработчики сервиса Cydia за незаконную монополизацию рынка реализации приложений для устройств на базе iOS. Представители Apple заявили, что такое решение было принято для защиты пользователей от случайного скачивания вредоносного ПО.

Кроме того, корпорация Google получила крупный судебный иск от медиакомпании Associated Newspapers, владеющей газетой Daily Mail и сайтом MailOnline. Возможной причиной спада видимости Daily Mail в поиске стало то, что были использованы технологии, которые позволяют перенаправлять трафик на другие площадки.

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