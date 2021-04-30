Прагу сколихнули антипрезидентські протести [ Редактировать ]
У Празі протестували проти Президента Мілоша Земана. За оцінками поліції та організаторів, на вулиці вийшло від 10 до 20 тисяч людей.
Мітингарі з дотриманням карантинних заходів - тримали в руках плакати з написами "Земан - зрадник" та "Ми не Росія, ми не товар", та навіть розгорнули український прапор на знак солідарності з нашою державою.
Президента Чехії критикують за нещодавні висловлювання щодо вибухів на складі зі зброєю у 2014 році: розслідувачі заявили про причетність російських спецслужб, а Земан стверджував, що це лише одна з версій.
Проросійські погляди Глава чеської держави демонструє не вперше, раніше кремлівські заяви повторював, зокрема, і стосовно війни в Україні та окупації Криму.
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