У Празі протестували проти Президента Мілоша Земана. За оцінками поліції та організаторів, на вулиці вийшло від 10 до 20 тисяч людей.

Мітингарі з дотриманням карантинних заходів - тримали в руках плакати з написами "Земан - зрадник" та "Ми не Росія, ми не товар", та навіть розгорнули український прапор на знак солідарності з нашою державою.

Президента Чехії критикують за нещодавні висловлювання щодо вибухів на складі зі зброєю у 2014 році: розслідувачі заявили про причетність російських спецслужб, а Земан стверджував, що це лише одна з версій.

Проросійські погляди Глава чеської держави демонструє не вперше, раніше кремлівські заяви повторював, зокрема, і стосовно війни в Україні та окупації Криму.