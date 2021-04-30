В Украину доставили новую партию вакцины Sinovac [ Редактировать ]
В Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Размер партии составляет 500 тысяч доз препарата.
"Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Это не все дозы вакцины CoronaVac, которые должна получить Украина в рамках прямого контакта. Всего в страну должны привезти более 1,9 млн доз китайской вакцины.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса, он порекомендовал гражданам записываться через приложение "Дия".
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