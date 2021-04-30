Немає грошей - немає світла! На Прикарпатті можуть знеструмити лікарню в місті Долина. Нині там виходжують ще й ковідних хворих. Кілька тижнів тому в коронавірусному відділенні сталася пожежа. Її пацієнти пережили. А от борги лікарні за комуналку можуть стати для них серйознішою проблемою.

Чому гасити заборговане нікому?

Останнє попередження. Через борги Долинська багатопрофільна лікарня ризикує залишитися без світла. Відрізати медзаклад від електрики Обленерго обіцяє вже наступного тижня.

Мирослав Вакалюк, генеральний директор КП "Долинська багатопрофільна лікарня":

Нам написав Обленерго, що 6 травня нам припиняє електропостачання лікарні.

Лікарня заборгувала більше як сімсот тисяч гривень. І така сума набігла за чотири останні місяці,- пояснює головний лікар. Усе через правову колізію. Раніше комунальні послуги медзакладу оплачувала Долинська райрада. Але торік через об'єднання районів її ліквідували. А правонаступником стала Калуська райрада, яка передала лікарню на баланс громади. Та остання офіційно її так і не прийняла. Тож, лікарня буквально зависла в повітрі.

Мирослав Вакалюк, генеральний директор КП "Долинська багатопрофільна лікарня":

Комунальні послуги оплачує засновник. Ми звертаємося до майбутнього власника і засновника, що треба профінансувати. Повідомили департамент охорони здоров'я наш, що є така проблема.

Боргує лікарня не лише за електроенергію. За воду набігло 400 тисяч гривень, а за дрова - майже 300 тисяч.

Досі не почали відновлювати і цей корпус, який кілька тижні тому пошкодила пожежа. На ремонт потрібно більше чотири з половиною мільйонів гривень. Платити мав би балансоутримувач, якого немає.

В Долинській міськраді кажуть: готові прийняти лікарню хоч зараз. Але повністю. І ось тут проблема - Калуська райрада при передачі закладу одну з будівель, колишню стоматологічну поліклініку, хоче залишити собі.

Іван Дирів, міський голова Долини:

Районна рада вирішила так, що ті об'єкти, які є навантаженням на громаду, які треба утримувати вона передає, а ті об'єкти, які можуть приносити хоч якісь доходи, вона не передає.

Тож наразі між міською та районною радами тривають перемовини. Втім, остання, схоже, поступатися не збирається.

Микола Філіпович, заступник голови Калуської районної ради:

Це не є майнові комплекси, весь він є на зовсім іншій вулиці, лікарня в зовсім іншому місці. - Але це ж частина лікарні? - Але якби то було рядом приміщення, а то окрема вулиця. - Чи можна знайти все ж компромісне рішення? - У нас зараз немає фінансування, нам треба звідкись гроші брати.

В обленерго натомість непохитні. Кажуть, терпляче чекали чотири місяці. Лікарня завинила не тільки їм, а й постачальнику електроенергії. Який власне і звернувся до них з вимогою знеструмити медзаклад.

Ольга Федорак, начальник відділу реалізації розподільчих послуг Прикарпаттяобленерго:

Перемовини мають відбутися не тільки із залученням нас, "Прикарпаттяобленерго". А також і з постачальником, який наразі не відкликає заявку на відключення об'єкту. Але у нас просто не залишається іншого виходу і ми зобов'язані дотримуватися чинного законодавства.

Ми намагалися зв'язатися з постачальником і дізнатися, чи можливі інші шляхи розв'язання проблеми. Відправили запит, і очікуємо відповіді. Тим часом в самій лікарні готуються до найгіршого.

Мирослав Вакалюк, генеральний директор КП "Долинська багатопрофільна лікарня":

"Ковідна" лікарня, хворі в реанімації на апаратах. Крім того, що є розводка кисню в стаціонарі, йде мова про концентратори, мова йде про операції, мова йде про гемодіаліз - 27 чоловік приходить. Це все зупиняється.

На сьогодні в Долинській райлікарні 150 хворих, з яких половина - ковідні. Куди їх усіх переведуть, якщо заклад знеструмлять, - медики не знають.