Звільнення глави "Нафтогазу" викликало шквал критики з боку міжнародних партнерів. Брюссель, Вашингтон і посли "Великої сімки"засудили дії українського Уряду. Назвали їх прямою загрозою реформі корпоративного управління.

Чим може обернутися така кадрова політика для України?

Революція в "Нафтогазі" стала однією з головних несподіванок тижня. У середу Кабмін одним махом відправив у відставку і наглядову раду компанії, і її очільника Андрія Коболєва. Формальний привід - збитки підприємства.

Ярослав Демченков, заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції:

У 2020 році група компанії "Нафтогаз" зазнала збитків понад 19 млрд грн.

Вільне крісло очільника "Нафтогазу" одразу віддали виконувачу обов'язків міністра енергетики Юрію Вітренку. А Андрій Коболєв заявив, що його відставка ставить хрест на реформі корпоративного управління в Україні. У "Нафтогазі" звільнення керівника назвали юридичною махінацією.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Ні Кабмін не мав права так вчиняти, він поступив по-шулерські і власне зруйнував систему корпоративного управління в Україні, суттєво підірвавши довіру до нас з боку західних партнерів.

І з заходу вже лунають різкі заяви. Держдепартамент нагадав що повага до корпоративного управління відображає готовність до реформ в Україні. Посли "Великої сімки" "взяли до уваги" перестановку в "Нафтогазі". Глибоко стурбовані і в Брюсселі.

Петер Стано, речник Єврокомісії з питань міжнародних відносин:

На цей момент можу сказати, що ми серйозно стурбовані цими останніми подіями в "Нафтогазі" і закликаємо керівництво України забезпечити, щоб управління державними підприємствами відбувалося в повній відповідності до засад корпоративного управління.

До цієї заяви з ЄС доєдналися Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, Міжнародна фінансова корпорація і Світовий Банк. Аналітики американського видання Bloomberg твердять: пертурбації у "Нафтогазі" можуть коштувати Україні п'ять з половиною мільярдів доларів кредиту від МВФ.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Можемо подивитися, що сталося минулого року коли звільнили Смолія, зруйнувавши незалежність Національного банку. Після цього нічого наче не сталося, але ми досі не отримали жодного траншу МВФ. Оскільки це підрив довіри, то і наслідки будуть довгострокові - наприклад, не треба питати зараз чому ми не в НАТО. Ось тому ми не в НАТО!

Інші ж експерти переконані: стратегічні відносини із західними партнерами надто потужні, аби зруйнувати їх одним звільненням.

Володимир Фесенко, політолог:

Юрій Вітренко і Офіс Президента проведуть переговори, пояснять ситуацію - нічого страшного не відбулося, Юрій Вітренко за ринковими поглядами, за стратегічним баченням, за намагання зберегти самостійність "Нафтогаз" України принципово нічим не відрізняється від Коболєва, тому ніякої катастрофи, кризи, зради не відбудеться.

Новий очільник "Нафтогазу" тепер обіцяє надолужити те, що не вдалося попереднику.

Юрій Вітренко, голова НАК "Нафтогаз" України:

Результати минулого року були, на жаль, невтішними. був значний збиток, були невтішні операційні результати, скорочувався видобуток, але якраз завданням Уряду, національним завданням для НАК є якраз вирішення цих проблем, є збільшення видобутку, власного видобутку газу в Україні.

А от скільки протримається Юрій Вітренко на посаді - експерти не беруться прогнозувати. І позаочі називають його автором юридичної схеми, за якою і звільнили Коболєва.