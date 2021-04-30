Пожежні навчання: рятувальники Запоріжжя готуються до "сезону шашликів" [ Редактировать ]
В очікуванні пожеж. лісівники та рятувальники готуються до травневих свят . Адже, попри карантин, люди масово підуть на природу смажити шашлики.
Що робити, аби пікнік обійшовся без неприємних наслідків?
Масив Піски - одне з найулюбленіших місць відпочинку жителів Запоріжжя. За легендою навчань, тут "загорівся ліс". Першими в бій кидаються лісники. Потім - професійні рятувальники на спецтехніці.
Дмитро Волковой, рятувальник:
Все залежить від вітру та відстані до полум'я. А так, якщо є нормальні умови для подачі води, то не складно дуже, нормально.
Ці тренування лісники та рятувальники проводять спільно щороку, напередодні так званого сезону шашликів. Головне, кажуть, не допустити верхової пожежі - це коли полум'я перекидається на верхівки дерев.
Олексій Федосов, заступник начальника оперативно-координаційного центру з питань оперативного реагування Служби цивільного захисту:
Верхову пожежу складніше гасити, вона більш неконтрольована, ніж низова. Верхова пожежа має дуже велику скорість, швидкість розповсюдження.
Запоріжжя - степовий регіон. Ліс тут займає лише чотири відсотки території. Тому кожна така пожежа - справжнє лихо.
Володимир Селюк, начальник Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства:
Кожне дерево у нас на вагу золота, тому що в Запорізькій області всі лісові насадження, про які я говорю, це 76 тисяч, створені штучно. Тобто, для цього людина доклала свої зусилля, посадила те дерево.
Щоб запобігти пожежам, лісники проводять майстер-класи, як правильно вибрати місце для пікніка, підготувати його.
Граблів немає, не питання. Можна руками. Я думаю, що на природі всі методи хороші.
Та правильно розпалити багаття…
А горілочкою можна поливати? - Ні, не можна. - Чому? - Ха-ха! Тому що вибухонебезпечний матеріал.
І головне, наполягають, потім все прибрати за собою. А ще зізнаються: дуже не люблять тривалих свят. Бо для більшості, це - відпочинок. А для них - посилене чергування…
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