Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в текущем году на уровне 4-4,2%. Об этом в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" заявил советник президента Украины Олег Устенко.

"Прогноз, который выставлен в государственном бюджете - это порядка 4,5%. В прошлом году был год падения. Год падения был серьезный, но, справедливости ради, мы упали менее глубоко, чем мировая экономика. Мировая экономика упала на 4,5%, а мы показали 4,2% падения", - сказал он.

Советник президента отметил, что в прошлом году только три экономики показали рост - это Турция, Египет и Китай.

"Что касается этого года, то чем будет поддерживаться рост: с одной стороны - увеличением внутреннего потребления. Вы видели, что прогнозируется увеличение средней заработной платы, прогнозируется дальнейшее увеличение минимальной заработной платы с 1 декабря текущего года до 6,5 тысяч гривен, относительно мягкая монетарная политика... Ожидается, что после провального прошлого года будет активизация инвестиционной деятельности. Ожидается, что государственный бюджет будет стимулировать экономику. Ну и конъюнктура на внешних рынках, которая более, чем благоприятна для нас. Поэтому это, по большому счету, и не так-то много прогнозируемый рост на текущий год. Президент ставит задачу по достижению роста на уровне 5% плюс", - заявил Устенко.

Он также добавил, что Украина получит от МВФ порядка двух миллиардов долларов, что, по текущему курсу, составляет около 55 миллиардов гривен. Большая следующая пиковая выплата от Фонда ожидается в сентябре.

"Международный валютный фонд не так важен даже для нас с точки зрения денег, как с точки зрения знаков. Это означает, что макроэкономическая ситуация подконтрольная, это значит, что есть достаточно высокий уровень доверия", - подчеркнул Устенко.

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