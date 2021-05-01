Шкодять екології, тому поза законом. У Дніпрі вже кілька років діє заборона на продаж штучних квітів. Та перед поминальними днями - продавці її ігнорують і розгортають торгівлю на стихійних ринках. В рейд на порушників із комунальниками пішла Олена Мендалюк.

Спальний район Дніпра. Вздовж пішохідної зони продають штучні квіти. І люди не проходять повз. Пані Олена купила букет до поминальних днів.

Олена, жителька Дніпра:

Осьо одна квітка стоїть 4 гривні, а скільки жива розочка буде стоїть, ну порахуйте.

Квіти дешевші, але продають їх без жодних дозвільних документів.

- Ви можете відійти від машини. Тут мільйон лежить, хочете вкрасти?- Ми ж в машину не ліземо. - А чого ви стоїте?

Так агресивно продавчиня спілкується з інспекторами, які просять у жінки документи на торгівлю. Однак жодного дозволу немає. Контролери викликають поліцію.

Павло Подолянець, інспектор управління патрульної поліції Дніпра:

Торгувати самими квітами не заборонено, але без узгодження місця де воно буде розташовано, тобто виніс безпосередньо на територію де воно буде розташовано це заборонено.

Поліціянтам продавчиня також не надала жодних документів, інспектори складають адміністративний протокол за порушення правил благоустрою. Кажуть, у Дніпрі вже 4 роки діє заборона на продаж штучних квітів.

Вадим Паркін, провідний спеціаліст-інспектор КП "Благоустрій міста" Дніпровської міськради:

Взагалі не можна. Тому, що на них не дають документів, щоб торгувати просто на вулиці. З рук. Якщо вони десь стоять на ринку торгують, то це вже нехай ринок несе за це відповідальність.

Чиновники заборонили реалізацію штучних квітів з міркувань екологічної безпеки.

Олексій Міхєєв, начальник відділу природоохоронних заходів управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Дніпровської міськради:

На кладовищі це аспект такий естетичний, але екологічно безсумнівно негативний. Такі матеріали розкладаються дуже повільно, це сотні років.

Та перед поминальними днями і екологією, і законом нехтують. Стихійні точки продажу штучних квітів ледь не по всьому місту. Ось неподалік автовокзалу торгують з підлоги.

-Які документи? В мене тут цветков 30 штук. Документи…

Якщо продавці визнають, що порушують і згортають продаж, інспектори обмежуються попередженням. Інакше - виписують штраф, його сума може сягати до тисячі семисот гривень. Лише за кілька днів рейдів правоохоронці склали більше десяти адмінпротоколів.