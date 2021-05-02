"Без объятий и поцелуев": Степанов призвал праздновать Пасху сдержанно [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев к "сдержанному празднованию Пасхи", чтобы не допустить новой вспышки коронавирусной болезни. Об этом глава Минздрава написал в Facebook.
Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на пасхальные праздники, поскольку эпидемия пошла на спад.
"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилого возраста остаться дома - сходите в церковь за них и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - написал Степанов.
Он также призвал избегать скоплений людей и праздновать Пасху в узком кругу родных.
"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр.
Ранее мы писали о том, что Степанов дал прогноз по COVID на майские праздники.
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