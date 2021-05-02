COVID-19 статистика на сьогодні така: п'ять тисяч людей захворіли, одужали - майже шість тисяч. Ушпиталили понад три тисячі пацієнтів. Летальних випадків - 160.

Найбільший приріст нових інфікованих у східних регіонах: у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Загалом червоних областей - сім. Помаранчевих - вісім. Решта - жовті.