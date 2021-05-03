За минувшие сутки в столице зафиксировали зафиксировали 177 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 196 346 инфицированных COVID-19. 124 435 человек выздоровели (1 - за минувшие сутки), еще 4643 киевлянина умерли (17 - за минувшие сутки). Также в Киеве с диагнозом "коронавирус" госпитализировали 36 человек, при этом еще 151 попал в медучреждение с пневмонией.

Отмечается, что среди заболевших:

100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет;

68 мужчин, возрастом от 19 до 93 лет;

9 детей - от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (36 случаев), Днепровском районе (25 человек) и Дарницком районе (22 пациента).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 758 новых случая коронавируса, умерли 154. За все время пандемии в стране заболели - 2 085 938 человек; выздоровели - 1 681 815 человек; летальных исходов - 44 750, а также проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.

Кроме того, после Пасхи и майских праздников в Украине следует ожидать увеличения числа больных коронавирусом. Но рост заболеваемости будет не таким большим, как в марте, такое заявление сделала врач-иммунолог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.