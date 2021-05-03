В Днепровском государственном университете внутренних дел к празднику Пасхи появился новый "студент" - кролик Топотун. За время своего "обучения" пушистик успел примерить форму офицера полиции и даже съездил на настоящее дежурство.

Кролик быстро нашел общий язык с другими студентами и стал звездой не только в университете, но и в социальной сети Facebook, где сотрудники полиции регулярно делятся фото с ним.

Фото: Facebook

Наш воспитанник уже подружился с курсантами, побывал на лекциях и покатался на полицейской машине. Топотун рад такому общению, ну а сотрудникам и студентам он очень повышает настроение.

Отмечается, что студенты университета внутренних дел сделали с новым "одногруппником" очень милый фотосет, в котором он фотографируется как на природе, так и на "рабочем" месте.

Читайте также, редчайшего "волшебного кролика" впервые запечатлели на видео. Этот вид открыли только в 1983 году, подтвердили в 1985-м, а после этого не видели около 20 лет, на фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году.

Кроме того, самого большого кролика в мире украли в Великобритании. Полиция предполагает, что ушастого гиганта похитили из его вольера в саду поместья в Стоултоне, графство Вустершир, Хозяйка кролика Аннетт Эдвардс обратилась к пользователям в соцсетях за помощью и предложила тысячу фунтов стерлингов.

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