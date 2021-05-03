В Донецкой области нетрезвый водитель, наехал на обочине на отца с двумя детьми. В результате трагедии мужчина погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Внедорожник Geely совершил смертельное ДТП ночью во время движения задним ходом. Он кузовом зацепил пешеходов, от удара пострадавший мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Досудебным расследованием установлено, что 1 мая, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

Отмечается, что мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был госпитализирован. Он умер в реанимационном отделении городской больницы на следующий день. Сейчас правоохранители начали уголовное производство по факту аварии.

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Кроме того, в Харькове водитель сбил полицейского, который переходил дорогу на красный свет. Информация о происшествии внесена в Единый учет отдела полиции, решается вопрос относительно открытия уголовного производства, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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