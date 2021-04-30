Визит Блинкена в Украину: стала известна точная дата [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Стала известна точная дата его приезда. Об этом сообщает Государственный департамент США.
Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.
"… чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.
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