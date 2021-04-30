Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Стала известна точная дата его приезда. Об этом сообщает Государственный департамент США.

Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.

"… чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в поддержке евроатлантической интеграции. Их разговор состоялся в Брюсселе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.