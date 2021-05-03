Школи 21 століття - без елементарних речей. Учні в одному з буковинських сіл не можуть займатися навіть фізкультурою. Спортзалу в них немає, тож тренуються просто у класах.

Хоча школа з цікавою історією. Саме там навчався перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Наші журналісти розкажуть більше.

Найбільша мрія учнів та вчителів гімназії в Клішківцях мати спортзал. Коли навчальний заклад будували у 1952 році, його чомусь узагалі не передбачили. Нині погода дозволяє займатися на вулиці на старому майданчику. Проте, коли дощ чи сніг, діти змушені зсувати парти і виконувати фізичні вправи посеред стільців та столів.

Давид, учень Клішковецької гімназії:

Нам потрібен спортзал, бо зимою погано ходити надвір, а в класі мало місця, треба побігати десь.

На спортзал у Клішківцях чекають вже кілька поколінь учнів. Віталій закінчив гімназію 20 років тому. А нині тут навчається його донька.

Віталій Тимко, представник батьківського комітету Клішковецької гімназії:

Як мені тоді хотілось, так і моїй дитині, доньці. Зараз вона би хотіла займатись у спортзалі. Ми готові допомагати фізично, матеріально і коштами, щоби він був.

Чи не найважче вчителям фізкультури. Вони змушені підлаштовуватися не під навчальний план, а під примхи погоди. Викручуються із ситуації, як можуть. У дверях класів встановили турніки для підтягувань. А взимку більшу увагу приділяють шахам і шашкам.

Василь Параскевін, учитель фізкультури Клішковецької гімназії:

Деколи це нагадує, знаєте, післявоєнний або довоєнний час, коли діти гралися або в футбол, або скажімо так, ганяли м'яч по полю. Але то був зовсім інший час. Ми живемо у 21 столітті і діти мають бути в комфорті. Батьки приводять дітей до школи і хочуть, щоби школа давала то навчання і той комфорт, який має бути.

Директор гімназії каже, вирішувати проблему взялися лише п'ять років тому. Ціна питання - 13 мільйонів гривень. Поки вдалося тільки виготовити проєктно-кошторисну документацію. Освітяни неодноразово просили чиновників виділити гроші. Писали до облдержадміністрації, Кабінету міністрів, і навіть президента.

Надія Боднар, директорка Клішковецької гімназії:

Відповіді в листах, які співпрацювати з місцевої владою, шукати кошти співфінансування з місцевого бюджету, можливо, податися на програму "Спроможна школа", "Велике будівництво", тобто в такому плані.

Місцеві чиновники пообіцяли допомогти. Щоправда, всю суму бюджет громади потягнути не може.

Анатолій Сапогівський, заступник Клішковецького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

Ми з місцевого бюджету долучаємось таким чином, що готові у будь-якому випадку 10% співфінансувати даний об'єкт, щоб діти мали де гарно, прекрасно займатися в даному спортзалі.

Та далі обіцянок - справа поки що не зрушила.