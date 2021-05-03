Зустрічаються сьогодні в Лондоні й міністри Великої сімки. Це перша очна зустріч дипломатів за останні два роки. Говорять про наслідки коронавірусу, вакцинацію і відносини з Росією та Китаєм. Докладніше - з британської столиці Світлана Чернецька.

Уперше за два роки міністри країн Джи-7 бачать один одного не на екрані монітора, а наживо. Особиста зустріч дипломатів стала можливою завдяки покращенню епідемічної ситуації у Великій Британії. Утім, міністри дотримуватимуться нових антиковідних правил. Зокрема, щодня здаватимуть тест на коронавірус.

Лондон - не випадкове місце зустрічі. Велика Британія цього року головує в Групі семи. І саме місцевий уряд задає тон дискусіям. Цього разу міністри закордонних справ Джи-7 говоритимуть про наслідки пандемії, справедливий розподіл вакцин у світі та протидію Китаю й Росії.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми занепокоєні загрозою, яку становить Росія на кордоні з Україною, а також широким використанням хімічної зброї, як у випадку нападу з "Новічком" на Олексія Навального. Ми хочемо, аби Джи-7 створила механізм оперативного реагування, щоб коли ми бачимо брехню, пропаганду чи фейкові новини, то могли б не лише окремо, а й гуртом давати спростування та повідомляти правду.

Сім років тому Росія теж була членом цієї групи високорозвинених країн. Але після анексії Криму Москву перестали запрошувати на зустрічі, а Джи-8 знову повернулася до формату Джи-7. До Великої сімки входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США та Велика Британія. Але нинішня зустріч міністрів проходить у розширеному колі.

Лондон, на правах президента групи, запросив до участі представника ЄС, міністрів із Австралії, Індії, ПАР та Південної Кореї. Мовляв, зараз важливе розширення міжнародної співпраці країн-однодумців, які виступають за демократію та відкриту торгівлю. Саміт міністрів триватиме три дні. Заплановані не лише пленарні засідання, а й чимало двосторонніх зустрічей.