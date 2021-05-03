В Україні інфікувались на COVID-19 майже 15 тисяч жителів

COVID-19 статистика на сьогодні така: майже 15 тисяч нових випадків інфікування. ПЛР-тестів при цьому зробили більше ніж ста п'яти тисячам українців. Одужали майже 10 тисяч. Померли 440 людей