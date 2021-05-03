COVID-19 в Україні: зафіксували рекордно малу кількість інфікувань [ Редактировать ]
Схоже, коронавірус пішов святкувати травневі - разом з українцями. На сьогодні маємо рекордно малу кількість інфікованих. Захворіли три тисячі людей, одужали - вдвічі більше. Півтори тисячі людей - ушпиталили. Померли - 154 пацієнти.
У лідерах ковідної статистики - Дніпропетровська, Черкаська, Сумська, Донецька та Харківська області. Рекордно мала і кількість вакцинованих. За добу лише 177 людей. Загалом від початку кампанії щепилися понад 755 тисяч.
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