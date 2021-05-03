Ковідний додаток. Міжнародна асоціація повітряного транспорту "Іата" почала тестувати програму, яка дозволяє зберігати всі тести на коронавірус у телефоні. А без аналізів зараз на жоден рейс не потрапити.

Як це працюватиме? І кому без нововведення не обійтися? Дмитро Анопченко отримав ексклюзивний коментар іAта.

Аеропорт Лос-Анджелеса. Тут, як і на інших американських летовищах, організували тестування пасажирів на COVID-19. І хоча ціна тесту значно дорожча, ніж у місті - 125 доларів, - черги велетенські.

Джастін Ербаччі, представник аеропорту:

Це вирішення проблем для пасажирів, зокрема й тих, хто збирається в рейс. А ще екіпажі можуть перевіритися.

Паспорта і квитка для польоту вже більше не достатньо. Без "свіжого" тесту ані Америка до себе не впустить, ані в інші країни не випустять - відмовлять ще на чекіні. Але вже влітку на нас чекає ще одне нововведення: ЄС почне пускати до себе тих, хто отримав вакцину й може це документально довести.

Щойно Європу відкриють, в аеропортах моментально побільшає пасажирів, адже всі почнуть нарешті літати. Утім, водночас стане й більше проблем. Оскільки разом із результатами тесту на COVID-19 доведеться возити із собою й довідку про вакцинацію. А загубиш папери дорогою знімуть із рейсу.

І весь світ зараз шукає рішення - як виконати суворі "коронавірусні" вимоги урядів і авіакомпаній і водночас відмовитися від паперових довідок. Логічна ідея - навчити систему автоматично перетворювати їх на баркод, на якому буде видно, чи не застарів результат. І тримати все це у смартфоні.

Різні американські аеропорти й різні авіакомпанії США вже почали запроваджувати власні додатки для мобільних. Вони відрізняються, пасажири плутаються, тому й виникла ідея: чому б не об'єднати все це в одному універсальному додатку.

Два десятки авіакомпаній його вже тестують: це IATA travel pass - розробка Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Ідея проста: пасажири самостійно заповнюють свої дані, фотографують паспорт і роблять селфі. А далі просто в лабораторії сканують спеціальний код перед тим, як зробити тест на Ковід. І результати автоматично "підтягнуться" в мобільний додаток.

Нік Карін, старший віцепрезидент IATA:

Найбільша перевага - вся "ручна" паперова тяганина стає непотрібною; все в цифровому вигляді. Пасажири все робитимуть самостійно. А ще нарешті зможуть зрозуміти, які вимоги до майбутньої подорожі. І не шукати інформацію: все в одному місці, і цьому можна довіряти, бо зараз стільки плутанини.

Декілька провідних авіакомпаній світу, що взяли цей додаток на тестування, кажуть - так набагато зручніше, ніж розбиратися в паперах різними мовами й ризикувати не пропустити чи, навпаки, пропустити на рейс не тих, кого треба.

До кінця року дедалі більше країн будуть його впроваджувати, і вибір міжнародної структури як розробника є компромісом. Адже якби додаток розробила, наприклад, Америка, то і вся інформація зберігалася б там на урядових серверах. А так - інша справа.

Нік Карін, старший віцепрезидент IATA:

Уся інформація зберігатиметься тільки у вашому телефоні! І ніде більше! Не буде жодних комп'ютерних баз, жодних побоювань щодо безпеки особистих даних. Це просто додаток, який контролюєте тільки ви. І жодних серверів чи людей, які накопичуватимуть цю інформацію, у нас не буде.

Україна поки що не потрапила до "першої хвилі" держав, які тестують і впроваджуватимуть Travel Pass. То ж я, мабуть, став одним із перших українців, хто перевірив його на собі. Але, зважаючи на те, що наша країна активно впроваджує цифрові права й паспорти, ймовірно, і всі ми скоро зможемо літати без стосу паперів і довідок тільки зі смартфоном у руках.