Індія зберігає лідерство у світовому ковід-антирейтингу [ Редактировать ]
За добу у світі виявили 670 тисяч інфікувань коронавірусом. З них більше половини в Індії 355 тисяч. На другому й третьому місцях США та Бразилія.
У Штатах уже наступного тижня почнуть вакцинувати підлітків від 12 до 15 років. Напружена ситуація у популярній серед українських відпочивальників Туреччині понад 24 тисяч нових заражень.
Загалом від початку епідемії у світі на Ковід захворіли майже 154 мільйони людей. Більше трьох мільйонів - померли.
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