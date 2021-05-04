За добу у світі виявили 670 тисяч інфікувань коронавірусом

За добу у світі виявили 670 тисяч інфікувань коронавірусом. З них більше половини в Індії 355 тисяч. На другому й третьому місцях США та Бразилія.

У Штатах уже наступного тижня почнуть вакцинувати підлітків від 12 до 15 років. Напружена ситуація у популярній серед українських відпочивальників Туреччині понад 24 тисяч нових заражень.

Загалом від початку епідемії у світі на Ковід захворіли майже 154 мільйони людей. Більше трьох мільйонів - померли.