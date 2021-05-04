США збільшили квоти на біженців [ Редактировать ]
США цьогоріч збираються прийняти понад 62 тисячі біженців - учетверо більше, аніж раніше. Зростання квот схвалив президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Найбільше мігрантів очікують з Африки, Близького Сходу та Південної Азії. В Білому домі наголосили, що це відповідає національним інтересам США, а також нинішнім гуманітарним викликам у світі.
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