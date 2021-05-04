COVID в Украине: новая статистика о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 2472 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За минувшие сутки в стране госпитализировали 1325 человек; умерли 166 человек, а выздоровели 7815 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.
За вчера сделали 17 549 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 11 817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072).
Читайте также, в Украине прогнозируют еще более опасный COVID уже этой осенью. Врач привела в пример корона-апокалипсис в Индии, к которому привел именно новый штамм. По ее мнению, там уже давно не COVID-19, а COVID-21.
Кроме того, тройная мутация коронавируса, вызванная объединением трех различных штаммов COVID-19, была обнаружена по меньшей мере в трех регионах Индии. Насколько тройная мутация вируса более заразна и смертельна, станет известно после дополнительных исследований.
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