Не было воды: в Киеве пожар унес жизнь двух человек [ Редактировать ]
В Киеве на улице Китаевская произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Сложность тушения пожара заключалась в отсутствии водоснабжения.
Огнем была охвачена крыша двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах. Из-за того, что старое здание имело деревянные покрытия, перекрытия и перегородки между комнатами, огонь распространялся очень быстро. Из-за отсутствия воды была сложность тушения пожара.
Спасатели были вынуждены прокладывать рукавную линию еще и в другую сторону к водоему на километровую дистанцию. Также для подвоза воды была привлечена дополнительная техника. Огонь ликвидировали. Однако, в результате происшествия погибли два человека: мужчина и женщина.
Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.
Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.
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