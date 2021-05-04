В Україну їдуть Блінкен та Нуланд [ Редактировать ]
Завтра до України із офіційним візитом прибуде глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Його супроводжуватиме заступниця держсекретаря у політичних справах Вікторія Нуланд.
Поїздка відбудеться на тлі напруженості між Києвом та Москвою. За даними CNN, ці відвідини можуть зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Путіна.
Напередодні - під час візиту до Британії - Блінкен знову наголосив, що Штати не подарують РФ подальших агресивних дій щодо України.
Ентоні Блінкен, держсекретар США:
Ми дуже уважно відстежуємо дії Росії і те, який курс вона вирішить обрати. Президент Байден вже неодноразово заявляв, що у випадку, якщо Росії вибере діяти безрозсудно чи агресивно, ми дамо відповідь. Втім, ми не хочемо ескалації. Ми би хотіли мати більш стабільні та прогнозовані відносини з Москвою.
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