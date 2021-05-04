Поїздка відбудеться на тлі напруженості між Києвом та Москвою

Завтра до України із офіційним візитом прибуде глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Його супроводжуватиме заступниця держсекретаря у політичних справах Вікторія Нуланд.

Поїздка відбудеться на тлі напруженості між Києвом та Москвою. За даними CNN, ці відвідини можуть зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Путіна.

Напередодні - під час візиту до Британії - Блінкен знову наголосив, що Штати не подарують РФ подальших агресивних дій щодо України.

Ентоні Блінкен, держсекретар США: