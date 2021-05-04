Росія шукає заміну SWIFT [ Редактировать ]
Росія готується до можливого відключення від SWIFT. Ідеться про глобальну міжбанківську систему передачі інформації про платежі. Відключення від неї загрожуватиме РФ колапсом економіки.
У російському МЗС заявили, що наразі проводять перемовини щодо приєднання до банківських мереж Китаю або Ірану.
Минулого тижня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Євросоюз - в разі прямого вторгнення Росії в Україну - зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT, а також запровадити санкції проти олігархів з оточення Путіна.
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