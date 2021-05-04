Проводять перемовини щодо приєднання до банківських мереж Китаю або Ірану

Росія готується до можливого відключення від SWIFT. Ідеться про глобальну міжбанківську систему передачі інформації про платежі. Відключення від неї загрожуватиме РФ колапсом економіки.

У російському МЗС заявили, що наразі проводять перемовини щодо приєднання до банківських мереж Китаю або Ірану.

Минулого тижня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Євросоюз - в разі прямого вторгнення Росії в Україну - зупинити імпорт російських нафти й газу до ЄС, відключити РФ від SWIFT, а також запровадити санкції проти олігархів з оточення Путіна.