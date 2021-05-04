В Індії, де щодня рекордна кількість смертей від Ковіду, у лікарнях катастрофічно бракує ліжок і кисню. Під шпиталі переобладнують навіть вагони потягів. І вплинути на ситуацію - не в змозі ані вакцинація, ані допомога з усього світу.

В аеропорту Нью-Делі один за одним розвантажують літаки з різних країн світу. На борту - цінний вантаж: апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори й медикаменти. Допомогу Індії вже надіслали Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Бельгія, Сінгапур, Узбекистан та ще понад сорок держав.

Еммануель Ленен посол Франції в Індії:

Це найбільший пакет допомоги, який Франція надала іншій країні за весь час пандемії коронавірусу. Тут обладнання, що допоможе забезпечити автономне функціонування індійських лікарень. Кожен із таких концентраторів зможе забезпечувати киснем 250 ліжок протягом 12 років.

Ситуація в Індії залишається критичною. Щодоби в країні реєструють майже 400 тисяч нових випадків зараження. І щодоби хвороба забирає життя більше ніж трьох тисяч людей. Лікарні переповнені, кисню не вистачає.

Кисню немає. Я попросив мати лягти на живіт, можливо, так їй стане трохи легше. У неї сатурація 70.

Тільки в цій лікарні Нью-Делі через нестачу кисню напередодні померли восьмеро людей. Нову партію до клініки доправили запізно.

С. К. Л. Гупта директор лікарні:

Ми благали привезти кисень, знайти його де тільки можна. Ми використали все, і десь 40-45 хвилин були без кисню. На жаль, ми не змогли врятувати життя вісьмох людей.

А в лікарні міста Чамрайнагар кисню не було дві години. За цей час померли 24 пацієнти.

Нам зателефонували вночі і сказали, що наш родич не отримує кисню. Він два місяці тому одружився? Хто тепер піклуватиметься про його родину?

Під тимчасові лікарні облаштовують потяги. В одному вагоні планують розміщувати 16 пацієнтів.

Крішнат Патіл, представник залізниці:

Ми переобладнали під ізолятори 11 вагонів, окремий вагон буде для медперсоналу. В кожному - по 2 балони кисню й охолоджувач повітря.

Паралельно в країні триває масова вакцинація населення. Імунізують двома препаратами - "Коваксін" та "Ковішилд". І попри те, що Індія є одним із найбільших виробників вакцин у світі, наявних доз все одно не вистачає.