На Херсонщині розквітли поля ірисів. Сталося це пізніше, ніж зазвичай, через тривалі холоди. Помилуватися красою на Станіславські гори поблизу Дніпровсько-Бузького лиману приїздять тисячі туристів. Наша Марина Михайловська теж там побувала.

Різнобарвним килимом квіти вкрили скелі над лиманом. Загалом можна нарахувати до шістдесяти відтінків. Це карликові Іриси.

Жовті іриси, голубенькі є, ось фіолетові.

Це заповідні території, дикі Іриси облюбували їх ще до того, як тут з'явилася людина.

Любов Сороцька, жителька Станіслава:

Я приїжджаю сюди з дитиною. Для неї це щось… це було таке захоплення: "вау, мамо, як воно так? Ніхто ж не доглядає, а воно саме виростає. Для мене це теж якась дивина, бо дома ти стараєшся, щоб квітка виросла. А тут саме по собі.

Зазвичай Іриси з'являються ще в березні, але через примхи погоди цьогоріч із цвітінням забарилися. Та справжні шанувальники дикої краси дочекалися. Сюди приїздять здалеку. Доступ до заповідних круч безкоштовний, але й неконтрольований.

Іван Самойленко, сільський голова Станіслава:

Якщо берем п'ятниця, субота, неділя, вдень приїжджає більше 300 туристів. Ми після них комунальним підприємством, виходим і на суботники, трошки залишають мусор. То ми чистимо територію.

Олег мешкає неподалік квіткових полів. Рідні краї любить та намагається якомога більше їх популяризувати, та от світлини з усіяними півниками схилами не викладає в соцмережі. Каже - туристи, побачивши такі фото, масово приїздять і винищують квіти.

Олег Марчук, активіст:

Не можна рвати їх. Нема толку, бо вони в'януть швидко. Не можна копати. Часто можна зустріти, коли люди приїжджають прям лопатами відкопують. Тут заповідна територія, тут взагалі не можна якусь діяльність вести. Не можна заїжджати автомобілями, масово не топтати.

Аби захистити рослини, активісти навіть перекопали проїзди до скель.

Олег Марчук, активіст:

Це дорога до схилів, там, де зараз квітнуть півники. Такі ями не дозволяють заїхати автомобілю туди. Ці ями заривали вже три рази.

Площі, де квітнуть дикі іриси, щороку зменшуються. Зокрема й через сільськогосподарську діяльність. На скелях сусіднього села вони вже зовсім зникли. Тож активісти закликають гостей бути обережними, дбайливо ставитися до унікального поля і пропонують безпечні пішохідні маршрути.