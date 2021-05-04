Колумбію сколихнули масові протести проти податкової реформи [ Редактировать ]
26 людей загинули внаслідок масових заворушень у Колумбії. Більше ніж тисяча - зазнали поранень. Люди обурені податковою реформою - вона передбачає збільшення кошторису країни на понад 6 мільярдів доларів, а це на два відсотки перевищує ВВП. Наповнити бюджет вирішили завдяки підвищенню податків для фізичних осіб.
Влада придушує протести, звинувативши людей у безладах і вандалізмі. За наказом президента, у міста, де вирують мітинги, увійшла армія. Силовики також блокують місцеві телеканали.
Клаудія Гурісатті, директорка телеканалу NTN 24:
На нас просто напали. Це було зневажливо й агресивно. Силовики увірвалися в приміщення. На нашому телеканалі працює понад три сотні людей. І ми вважаємо такі дії актом порушення свободи слова в Колумбії.
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