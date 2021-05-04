26 людей загинули внаслідок масових заворушень у Колумбії. Більше ніж тисяча - зазнали поранень. Люди обурені податковою реформою - вона передбачає збільшення кошторису країни на понад 6 мільярдів доларів, а це на два відсотки перевищує ВВП. Наповнити бюджет вирішили завдяки підвищенню податків для фізичних осіб.

Влада придушує протести, звинувативши людей у безладах і вандалізмі. За наказом президента, у міста, де вирують мітинги, увійшла армія. Силовики також блокують місцеві телеканали.

Клаудія Гурісатті, директорка телеканалу NTN 24: