Привілеї для імунізованих: Німеччина нарощує темпи вакцинації населення [ Редактировать ]
Щеплення у неблагополучних районах і привілеї для імунізованих - Німеччина нарощує темпи вакцинації населення від коронавірусу. Що дозволять людям, які вже отримали дві дози препарату? І як довго німцям ще доведеться носити маски?
Нескінченні черги до мобільного центру вакцинації - у німецькому Кельні почали щеплювати жителів районів зі складною епідемічною ситуацією. Імунізуватися можуть усі охочі, незалежно від того, чи належать вони до групи ризику.
Юрген Застров, лікар:
Наша ідея "просто взяти й приїхати до людей" виправдала себе. Це стало можливим, тому що нам дозволили коригувати черговість вакцинації. Високі показники інфікувань - це вагома причина скасувати вікові обмеження.
У районі, де проводять щеплення, живуть переважно багатодітні родини з низьким рівнем доходів. Епідемічна ситуація тут найгірша в місті: 500 хворих на 100 тисяч населення.
Ральф, житель Кельна:
Ми живемо в маленьких квартирах, часто навіть без балконів. Діти навчаються вдома і майже не виходять на вулицю. Тому це дуже правильно, що нас внесли в пріоритетну чергу на щеплення.
Дерфін, жителька Кельна:
У нашому районі ситуація значно гірша, ніж в інших. Сподіваюся, що після масової вакцинації вона поліпшиться.
А вже за місяць імунізуватися зможуть усі охочі. У червні уряд планує повністю скасувати пріоритетність вакцинації.
Щоб заохотити людей робити щеплення, вакцинованим обіцяють привілеї. Перелік уже підготували. Цього тижня документ мають схвалити уряд і парламент. І він одразу набуде чинності.
Що дозволять повністю вакцинованим - уже відомо. Насамперед скасують обмеження на соціальні контакти. І звільнять від тестів та самоізоляції.
Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:
Ви знаєте, що наразі люди, які повертаються до Німеччини з-за кордону, повинні мати свіжий негативний тест на коронавірус. Вакцинованим буде достатньо показати сертифікат імунізації. І їх звільнять від самоізоляції. Але це правило не стосується тих, хто прибуває з країн, де виявлені мутовані штами. Бо наразі ми не впевнені, що щеплення їх захистить.
Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:
Основні права - це не розкіш і не подарунок. Це нормальний стан. Їх обмежують лише в надзвичайних ситуаціях, як-от: у період пандемії. Повністю вакциновані люди не становлять загрози для інших. Тому, звісно, їм повернуть основні права.
А от маски доведеться ще поносити - допоки пандемія не буде подолана остаточно.
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