Щеплення у неблагополучних районах і привілеї для імунізованих - Німеччина нарощує темпи вакцинації населення від коронавірусу. Що дозволять людям, які вже отримали дві дози препарату? І як довго німцям ще доведеться носити маски?

Нескінченні черги до мобільного центру вакцинації - у німецькому Кельні почали щеплювати жителів районів зі складною епідемічною ситуацією. Імунізуватися можуть усі охочі, незалежно від того, чи належать вони до групи ризику.

Юрген Застров, лікар:

Наша ідея "просто взяти й приїхати до людей" виправдала себе. Це стало можливим, тому що нам дозволили коригувати черговість вакцинації. Високі показники інфікувань - це вагома причина скасувати вікові обмеження.

У районі, де проводять щеплення, живуть переважно багатодітні родини з низьким рівнем доходів. Епідемічна ситуація тут найгірша в місті: 500 хворих на 100 тисяч населення.

Ральф, житель Кельна:

Ми живемо в маленьких квартирах, часто навіть без балконів. Діти навчаються вдома і майже не виходять на вулицю. Тому це дуже правильно, що нас внесли в пріоритетну чергу на щеплення.

Дерфін, жителька Кельна:

У нашому районі ситуація значно гірша, ніж в інших. Сподіваюся, що після масової вакцинації вона поліпшиться.

А вже за місяць імунізуватися зможуть усі охочі. У червні уряд планує повністю скасувати пріоритетність вакцинації.

Щоб заохотити людей робити щеплення, вакцинованим обіцяють привілеї. Перелік уже підготували. Цього тижня документ мають схвалити уряд і парламент. І він одразу набуде чинності.

Що дозволять повністю вакцинованим - уже відомо. Насамперед скасують обмеження на соціальні контакти. І звільнять від тестів та самоізоляції.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Ви знаєте, що наразі люди, які повертаються до Німеччини з-за кордону, повинні мати свіжий негативний тест на коронавірус. Вакцинованим буде достатньо показати сертифікат імунізації. І їх звільнять від самоізоляції. Але це правило не стосується тих, хто прибуває з країн, де виявлені мутовані штами. Бо наразі ми не впевнені, що щеплення їх захистить.

Маркус Зедер, прем'єр-міністр Баварії:

Основні права - це не розкіш і не подарунок. Це нормальний стан. Їх обмежують лише в надзвичайних ситуаціях, як-от: у період пандемії. Повністю вакциновані люди не становлять загрози для інших. Тому, звісно, їм повернуть основні права.

А от маски доведеться ще поносити - допоки пандемія не буде подолана остаточно.