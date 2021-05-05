НАТО проводить масштабні військові навчання у Європі [ Редактировать ]
Військові навчання НАТО почалися в південно-східній Європі. Офіційний старт дали в албанському порту Дуррес.
Маневри відпрацьовуватимуть у десяти європейських країнах. У вишколі беруть участь майже 30 тисяч військовослужбовців з 27 держав. Навчання мають продемонструвати готовність НАТО і партнерів відбити будь-яку агресію і відреагувати на кризову ситуацію, як ту, яка нещодавно виникла на українсько-російському кордоні.
Джон Кірбі, речник Міністерства оборони США:
Біля кордонів з Україною та в окупованому Криму залишається чимало російських військ. З якою метою вони там - досі до кінця не зрозуміло. На відміну від російських навчань, Defender Europe - це щорічні тренування, які ми проводимо з оборонною метою. Вони допомагають нам налагодити взаємодію.
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