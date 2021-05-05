Військові навчання НАТО почалися в південно-східній Європі. Офіційний старт дали в албанському порту Дуррес.

Маневри відпрацьовуватимуть у десяти європейських країнах. У вишколі беруть участь майже 30 тисяч військовослужбовців з 27 держав. Навчання мають продемонструвати готовність НАТО і партнерів відбити будь-яку агресію і відреагувати на кризову ситуацію, як ту, яка нещодавно виникла на українсько-російському кордоні.

Джон Кірбі, речник Міністерства оборони США: