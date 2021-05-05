Польща пом'якшує карантинні обмеження [ Редактировать ]
Польща пом'якшує карантин. Учні молодших класів пішли до школи, також запрацювали непродуктові крамниці й музеї.
Це перший етап скасування обмежень. З восьмого травня готелям дозволять приймати гостей - але лише на половину заповненості.
З середини травня мають відкритися літні майданчики барів і ресторанів - тоді скасують і масковий режим на вулицях. У квітні показники захворюваності в Польщі різко пішли на спад. Якщо місяць тому щодня фіксували понад 30 тисяч нових випадків, нині - до двох тисяч.
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