У Харкові поліцейські за добу розкрили подвійне вбивство. 29-річного чоловіка і його 23-річну подругу знайшли мертвими у квартирі з ножовими пораненнями.

Поліцейські затримали знайомого вбитої пари, 22-річного молодика. Вдома в нього знайшли закривавлений одяг. За однією з версій, злочин він скоїв через ревнощі.

Затриманому загрожує 15 років ув'язнення або ж довічне.