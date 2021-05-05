У Харкові поліцейські за добу розкрили подвійне вбивство [ Редактировать ]
У Харкові поліцейські за добу розкрили подвійне вбивство. 29-річного чоловіка і його 23-річну подругу знайшли мертвими у квартирі з ножовими пораненнями.
Поліцейські затримали знайомого вбитої пари, 22-річного молодика. Вдома в нього знайшли закривавлений одяг. За однією з версій, злочин він скоїв через ревнощі.
Затриманому загрожує 15 років ув'язнення або ж довічне.
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