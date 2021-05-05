До 24 осіб зросла кількість загиблих унаслідок обвалу мосту в Мехіко. Ще понад 70 людей - травмовані. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні в мексиканській столиці зруйнувалася естакада метро. В той момент там їхав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед жертв - діти. 21 людина загинула на місці.

Президент країни оголосив про триденну жалобу за загиблими. Водночас влада Мехіко розпочала розслідування аварії.

Еулаліо Наранджо, місцевий житель: