У Мехіко росте кількість жертв аварії на естакаді метро [ Редактировать ]
До 24 осіб зросла кількість загиблих унаслідок обвалу мосту в Мехіко. Ще понад 70 людей - травмовані. Про це повідомляє Deutsche Welle.
Напередодні в мексиканській столиці зруйнувалася естакада метро. В той момент там їхав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед жертв - діти. 21 людина загинула на місці.
Президент країни оголосив про триденну жалобу за загиблими. Водночас влада Мехіко розпочала розслідування аварії.
Еулаліо Наранджо, місцевий житель:
Далі так тривати не може. Люди починають боятися їздити у метро. Бояться, що така аварія може статися будь-де. Треба все якісно відремонтувати.
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