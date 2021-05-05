775 тисяч нових інфікувань Ковідом виявили у світі минулої доби - найбільше в Індії, Бразилії та США. Померли понад три мільйони людей.

А в ЄС триває вакцинація. Першу дозу там отримало вже чверть населення - а це близько 150 мільйонів.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові поділитися десятьма відсотками протиковідних вакцин з іншими країнами - зокрема, йдеться про препарат від компанії AstraZeneca.