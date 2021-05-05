Байден пообіцяв поділитися вакциною з іншими країнами [ Редактировать ]
775 тисяч нових інфікувань Ковідом виявили у світі минулої доби - найбільше в Індії, Бразилії та США. Померли понад три мільйони людей.
А в ЄС триває вакцинація. Першу дозу там отримало вже чверть населення - а це близько 150 мільйонів.
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові поділитися десятьма відсотками протиковідних вакцин з іншими країнами - зокрема, йдеться про препарат від компанії AstraZeneca.
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