Вакцинация против коронавируса: сколько людей получили 2 прививки [ Редактировать ]
За сутки вакцину против коронавируса в Украине получили 3 425 граждан. Всего с начала кампании по вакцинации было привито 759 434 украинца. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Две дозы получили 303 человека.
Прививки проводились 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 прививочными пунктами.
Лидером по вакцинации за прошедшие сутки стала Днепропетровская область (879), во Львовской и Хмельницкой областях не сделано ни одного укола.
Количество прививок в сутки:
- Киев - 57 прививок;
- Винницкая область - 61 прививки;
- Волынская область - 41 прививки;
- Днепропетровская область - 879 прививок;
- Донецкая область - 182 прививки;
- Житомирская область - 61 прививки;
- Закарпатская - 76 прививок;
- Запорожская область - 20 прививок;
- Ивано-Франковская область - 62 прививки;
- Киевская область - 355 прививок;
- Кировоградская область - 60 прививок;
- Луганская область - 154 прививки;
- Львовская область - 0 прививок;
- Николаевская область - 289 прививок;
- Одесская область - 100 прививок;
- Полтавская область - 23 прививки;
- Ривненская область - 120 прививок;
- Сумская область - 25 прививок;
- Тернопольская область - 60 прививок;
- Харьковская область - 384 прививки;
- Херсонская область - 160 прививок;
- Хмельницкая область - 0 прививок;
- Черкасская область - 86 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 130 прививок.
По состоянию на 4 мая в лист ожидания вакцинации записались 514 821 человек.
Смотрите также последнюю статистику по зараженным коронавирусом в Украине.
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