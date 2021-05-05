Проведение Олимпиады в Токио оказалось под угрозой - СМИ [ Редактировать ]
В Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса. Это может поставить под сомнение дальнейшее проведение Олимпийских игр.
Отметим, что с 23 июля по 8 августа в столице государства Токио должны пройти Олимпийские игры.
Власти склоняются к продлению мер по борьбе с коронавирусной пандемией в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего после 11 мая из-за резкого роста числа случаев заболевания.
Так, продление карантинных мер с большой долей вероятности вызовет у властей страны опасения по поводу того, могут ли Олимпийские игры в Токио состояться в запланированные сроки. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в среду встретится с высокопоставленными министрами правительства, чтобы обсудить продление мер по борьбе с коронавирусом.
В условиях ЧП в Токио и других городах страны правительство потребовало закрыть рестораны, бары и другие общественные места, где продают алкоголь. Большие универмаги и кинотеатры также закрыли для посещения, а зрителям не разрешили посещать крупные спортивные мероприятия.
Читайте также, правительство Китая заявило, что готово предоставить помощь в виде вакцин от коронавируса 80 странам и трем международным организациям для вакцинации спортсменов на Олимпиаде. Согласно статистике, в настоящее время 60% мирового запаса вакцин от COVID-19 приходится на богатые страны.
Кроме того, в японском регионе Осака отменили проведения эстафеты с олимпийским огнем в связи с пандемией коронавирусной инфекции и введенными карантинными ограничениями. Одно из важнейших событий летних Олимпийских игр началось 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима.
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