В японском регионе Осака отменили проведения эстафеты с олимпийским огнем в связи с пандемией коронавирусной инфекции и введенными карантинными ограничениями. Об этом заявил губернатор префектуры Хирофуми Есимура.

По его словам, изначально марафон отменили только в городе Осака, однако потом приняли более жесткое решение - запретить передвижение олимпийской эстафеты по всем дорогам префектуры. Он был запланирован на 13-14 апреля 2021 года. Было решено все таки провести марафон проноса олимпийского огня в одном из парков города Суйта, однако без зрителей.

Отмечается, что одно из важнейших событий летних Олимпийских игр началось 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима. Известно, что в общей сложности огонь должен "посетить" 47 префектур страны. Официальное открытие Олимпиады должно произойти 25 июня в столице Японии Токио.

Читайте также, руководство Японии призвало страны-участницы летних Олимпийских игр-2021 сократить состав делегаций своих высокопоставленных лиц из-за пандемии коронавируса. Токио просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и 5 для министра кабинета.

Кроме того, Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей. Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии, организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам.

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